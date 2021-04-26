Кандидат медицинских наук сжег свою диссертацию после того, как Кива получил ученую степень

"Мне в дальнейшем стыдно называться кандидатом наук. Это звание окончательно дискредитировано. Прошу считать это официальным заявлением с требованием лишить меня ученой степени кандидата медицинских наук", - написал Александр.

Александр Ябчанка сжег свою диссертацию (фото: facebook.com/yabchanka)

Он также призвал других кандидатов и докторов наук поступить аналогично и не идти на компромиссы с совестью.

"Только так у нас может появиться шанс на науку, за которую нам не будет стыдно перед нашими потомками", - добавил кандидат медицинских наук.

Пользователи сети прокомментировали его поступок.