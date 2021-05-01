Кандидат медицинских наук объяснил, почему сжег диссертацию: "здесь не в Киве дело"

Ябчанка отметил, что решился на такой шаг, чтобы привлечь внимание к тому, что присвоение Киве ученой степени кандидата наук - это "окончательная дискредитация украинской науки, то есть доверия в обществе к такому понятию, как наука".

"Почему я вижу это проблемой, и почему я пошел на этот шаг? Начну с врача. Как врач, еще как практикующий врач, я неоднократно имел дискуссии с родителями своих пациентов о том, нужно ли вакцинироваться или не нужно. Дискуссия в обществе на предмет "нужно или не нужно вакцинироваться" - это антинаучная дискуссия. То есть дискуссия чем вакцинироваться, какой вакциной - это другая история", - сказал он.

Врач добавил, что мировой наукой доказано, что самый эффективный способ предотвращать распространение инфекционных болезней - это вакцинация.

"Это достижение нашей цивилизации. И люди вместо того, чтобы пользоваться достижением всей цивилизации, отказываются от него. Почему? Да потому, что нет доверия к науке. Именно это и был мой жест", - объяснил врач.

Преподаватель убежден, что после скандальной защиты диссертации и присвоения Киве степени кандидата наук "мы окончательно дискредитируем науку в стране".

"А общество, которое отказывается от науки - извините, это выстрел себе в ногу", - сказал Ябчанка.

Медик признает, что сжег свою диссертацию и диплом кандидата медицинских наук и попросил лишить его ученой степени, так как история с диссертацией одиозного нардепа стала для него "как последняя капля".

"Знаете, по-моему, это уже просто край. То есть дальше? Далее давайте присвоим звание кандидата наук еще разве что двери в Офисе президента разрисованным, которые недавно были героями эфиров", - разводит руками он.

Ябчанка призвал понять, что эта история - следствие системной проблемы, которая существовала и существует.

"И если мы не будем на это реагировать - то она же будет существовать дальше. Вот вам и ответ на вопрос. То есть здесь не в Киве дело. И не позавчера появилась эта проблема", - отметил врач.

Видео: Львовский ученый Александр Ябчанка рассказал, почему сжег свою диссертацию после предоставления Илье Киве научной степени