Канал "Интер" снова опозорился на 23 февраля: детали скандала

Телеканал "Интер" попал в очередной скандал 23 февраля. Целый день в эфире транслировались советские фильмы, которые были посвящены Дню советской армии, который в Украине не празднуется. Отметим, что в нашей стране Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания предупреждал об ответственности за трансляцию "советской тематики".

Блок фильмов на канале назвали одной темой "Всем, кто остался верен своей Родине, посвящается".

В частности, в воскресенье в 5:40 зрители смогли посмотреть картину об учениях советских десантников "В зоне особого внимания".

Кстати, советские фильмы "Интер" показывал в течение двух последних дней. Также на днях шел фильм "Захват".

Согласно законодательству, не допускается трансляция и демонстрация каналами вещания фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами страны-агрессора.

"Регулятор подчеркивает ответственность СМИ перед обществом и напоминает о требованиях, предусмотренные Законом Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", - обратился ко всем телеканалам Национальный совет Украины по вопросам телевидения.