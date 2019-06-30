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Каменских рассказала об ужасном заболевании: все подробности

STYLERПерсоны    30.06.2019 - 14:28
Каменских рассказала об ужасном заболевании: все подробности
Каменских рассказала о страшном заболевании (коллаж РБК-Украина)

Анастасия Каменских призналась, что сильно заболела

Украинская певица Настя Каменских, которая уже больше месяца состоит в браке с исполнителем Потапом, рассказала о том, что она ужасно заболела. Артистка поделилась подробностями своего самочувствия с фанатами в социальной сети Instagram.

По словам певицы, за ней ухаживает ее новоиспеченный муж.

"Я ужасно заболела, работаю ежедневно. Вчера у меня был единственный выходной и мой доктор АйПотап превратил его в самый волшебный день", - написала артистка в подписи к снимку.

Каменских рассказала об ужасном заболевании: все подробности

Каменских рассказала о страшном заболевании (скриншот: instagram.com/kamenskux)

Артистка опубликовала совместный снимок с Потапом, на котором прикрыла лицо рукой.

Каменских рассказала об ужасном заболевании: все подробности

Каменских рассказала о страшном заболевании (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники пары стали выражать сочувствие певице и желать ей скорейшего выздоровления:

  • Ой, выздоравливай.
  • Новый хит, доктор АйПотап. Настя, скорейшего выздоровления.
  • Скорейшего выздоровления.
  • Скорее выздоравливай.
  • Не болей))
  • Выздоравливайте!

Многие все так же продолжают радоваться и удивляться тому, что артисты поженились.

Каменских рассказала об ужасном заболевании: все подробности

Каменских рассказала об ужасном заболевании: все подробности

Каменских рассказала об ужасном заболевании: все подробности

Каменских рассказала об ужасном заболевании: все подробности

Каменских рассказала об ужасном заболевании: все подробности

Каменских рассказала об ужасном заболевании: все подробности

Каменских рассказала об ужасном заболевании: все подробности

Каменских рассказала о страшном заболевании (скриншоты: instagram.com/kamenskux)

Напомним, что ранее Потап поделился планами на отдых с Каменских.

До этого Потап впервые прокомментировал слухи о беременности Насти, которые активно гуляют в сети и СМИ. Каждый снимок певицы внимательно рассматривается на наличие животика - и он нередко "находится". Потап высказался несколько неоднозначно - не опроверг и не подтвердил данную информацию.

Также сообщалось, что Настя Каменских стала одним из членов жюри нового сезона популярного шоу X-Фактор на канале "СТБ" и ошеломила глубиной декольте на съемках проекта.

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Новости Украины Настя КаменскихболезньПотап
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