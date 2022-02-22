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Каменских с Потапом, мамой и свекровью уехала из Украины и возмутила сеть: "как вовремя у вас отпуск"

Автор: Марина Настевич

Звездная пара Настя Каменских и Потап вместе со своими мамами покинули Украину - семейство устроило себе каникулы в Испании.

На своей странице в Instagram певица делится яркими фото из поездки, однако не все поклонники оценили отъезд артистки из страны во время обострения агрессии РФ.

Так, Настя показала, как она с родными отдыхала в одном из кафе Мадрида. Снимки она выложила в разделе сторис - на них запечатлены сама исполнительница, ее супруг Потап и их мамы.

Каменских позировала в черном бомбере и без макияжа, а волосы она собрала в небрежный пучок.

Также певица опубликовала фото, на котором позирует на улице, и отметила, что давно мечтала попасть в этот город.

"Давно я ждала и планировала по минутам эту поездку. Все ради того, чтобы воплощать в жизнь давно запланированный to-do list. В ближайшее время готовлю для вас много интересного. Совсем скоро подарю вам мою новую премьеру #Кришталь и не только ее! Stay tuned!" - написала Настя.

Настя Каменских поделилась кадрами с семейной поездки в Мадрид (фото: instagram.com/kamenskux)

Мнения подписчиков звезды разделились - часть порадовались за нее и восхитились красотой.

  • Похоже на животик
  • Какая ты красотка
  • Настя как всегда пушка ракета

Другие же посчитали, что время для отпуска выбрано неудачно. Поклонники отметили в комментариях, что Каменских покинула Украину в очень сложное время, когда вероятность нападения со стороны России высока как никогда.

  • Тут сидишь весь на нервах, непонятно чего ожидать, а она песню подарит, находясь "за бугром", офигеть просто, аж легче сразу стало
  • А слабо подарувати пісню в Україні? Бути разом з усіма?
  • Селебрити потихоньку улетают
  • Ой, как вовремя у вас отпуск, прям вы не собирались бежать
  • Сбежали вы, вот и все!
  • В эту минуту очень важно быть рядом с поклонниками, на родной земле. Со стороны выглядит, что убегаете, прихватив с собой своих родных

Ранее мы писали, что Настя Каменских свела с ума пышным бюстом в атласном платье.

Также сообщалось, что ведущая Маша Ефросинина высказалась об украинском языке и рассказала, собирается ли бежать из Киева.

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Настя КаменскихПотап