Каменских с Потапом, мамой и свекровью уехала из Украины и возмутила сеть: "как вовремя у вас отпуск"

Так, Настя показала, как она с родными отдыхала в одном из кафе Мадрида. Снимки она выложила в разделе сторис - на них запечатлены сама исполнительница, ее супруг Потап и их мамы.

Каменских позировала в черном бомбере и без макияжа, а волосы она собрала в небрежный пучок.

Также певица опубликовала фото, на котором позирует на улице, и отметила, что давно мечтала попасть в этот город.

"Давно я ждала и планировала по минутам эту поездку. Все ради того, чтобы воплощать в жизнь давно запланированный to-do list. В ближайшее время готовлю для вас много интересного. Совсем скоро подарю вам мою новую премьеру #Кришталь и не только ее! Stay tuned!" - написала Настя.

Настя Каменских поделилась кадрами с семейной поездки в Мадрид (фото: instagram.com/kamenskux)

Мнения подписчиков звезды разделились - часть порадовались за нее и восхитились красотой.

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Другие же посчитали, что время для отпуска выбрано неудачно. Поклонники отметили в комментариях, что Каменских покинула Украину в очень сложное время, когда вероятность нападения со стороны России высока как никогда.