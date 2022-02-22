Каменских с Потапом, мамой и свекровью уехала из Украины и возмутила сеть: "как вовремя у вас отпуск"
Звездная пара Настя Каменских и Потап вместе со своими мамами покинули Украину - семейство устроило себе каникулы в Испании.
На своей странице в Instagram певица делится яркими фото из поездки, однако не все поклонники оценили отъезд артистки из страны во время обострения агрессии РФ.
Так, Настя показала, как она с родными отдыхала в одном из кафе Мадрида. Снимки она выложила в разделе сторис - на них запечатлены сама исполнительница, ее супруг Потап и их мамы.
Каменских позировала в черном бомбере и без макияжа, а волосы она собрала в небрежный пучок.
Также певица опубликовала фото, на котором позирует на улице, и отметила, что давно мечтала попасть в этот город.
"Давно я ждала и планировала по минутам эту поездку. Все ради того, чтобы воплощать в жизнь давно запланированный to-do list. В ближайшее время готовлю для вас много интересного. Совсем скоро подарю вам мою новую премьеру #Кришталь и не только ее! Stay tuned!" - написала Настя.
Настя Каменских поделилась кадрами с семейной поездки в Мадрид (фото: instagram.com/kamenskux)
Мнения подписчиков звезды разделились - часть порадовались за нее и восхитились красотой.
- Похоже на животик
- Какая ты красотка
- Настя как всегда пушка ракета
Другие же посчитали, что время для отпуска выбрано неудачно. Поклонники отметили в комментариях, что Каменских покинула Украину в очень сложное время, когда вероятность нападения со стороны России высока как никогда.
- Тут сидишь весь на нервах, непонятно чего ожидать, а она песню подарит, находясь "за бугром", офигеть просто, аж легче сразу стало
- А слабо подарувати пісню в Україні? Бути разом з усіма?
- Селебрити потихоньку улетают
- Ой, как вовремя у вас отпуск, прям вы не собирались бежать
- Сбежали вы, вот и все!
- В эту минуту очень важно быть рядом с поклонниками, на родной земле. Со стороны выглядит, что убегаете, прихватив с собой своих родных
Ранее мы писали, что Настя Каменских свела с ума пышным бюстом в атласном платье.
Также сообщалось, что ведущая Маша Ефросинина высказалась об украинском языке и рассказала, собирается ли бежать из Киева.