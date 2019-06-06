Каменец-Подольский ушел под воду: шокирующие кадры

В Хмельницкой области Украины, город Каменец-Подольский затопило дождями. Непрекращающиеся ливни не щадили ничего и никого на своем пути. Об этом в соцсети Facebook пишет Газета "Край Кам’янецький".

"Каменец-Подольский ушел под воду. Грустно... Вот что происходит в эти минуты возле рынка", - указано под опубликованным видео.

Видео: (Facebook.com/Kray.kp)

Отмечается также, что в некоторых местах бордюр вода загнала под асфальт, и сделала воронку по улице Суворова,17. В соответствующие службы сообщили очевидцы.

Фото: (facebook.com/Kray.kp)

Пользователи шокированы увиденным, а жители города подтверждают информацию о непогоде, прикрепляя соответствующие снимки:

Страшно представить, что с животными.

Очень жаль, но против погоды не попрешь.

Страшная ситуация.

Такого еще не было...

Скриншот: (facebook.com/Kray.kp)

Недавно Одесса пострадала от сильного ливня. Автомобили пробирались по городу практически "вплавь".

Ранее сообщалось, что от ливня пострадал город Збараж, районный центр в Тернопольской области. Авто пробирались по потокам воды с ледяной коркой из града.

Также мы писали о том, что города на Прикарпатье из-за сильных дождей превратились в реки.