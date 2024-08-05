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Камалія прокоментувала фото з синцями та гематомою на обличчі

Камалія (фото: скріншот з відео)
Автор: Іванна Пашкевич

У квітні мережу спантеличили фото української співачки Камалії з понівеченим обличчям. Прихильники почали припускати, що зірка стала жертвою домашнього насилля. Виконавиця вперше пояснила, що насправді тоді з нею трапилося.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю артистки Славі Дьоміну.

Деталі

Зі слів Камалії, вона не хоче розкривати, чому на "злитих" фото у неї було закривалене обличчя.

Співачка каже, що це пов’язано з її майбутнім соціальним проектом, який вона готує.

"Я б не хотіла просто розкривати якісь деталі. Це був грим. Потрапили ці фото, я не знаю, куди і як… що це за фотки і хто це зробив. Але я там дуже багато домальованого побачила", - зізналася виконавиця.

Камалія з синцями (фото: Telegram-канал Джокер)

На запитання Дьоміна, чи зберігся у неї оригінал світлини, артистка відповіла, що у неї їх нема.

Також знаменитість назвала фейком скріншот переписки, в якому Камалія нібито пише комусь про те, що страждає від домашнього насильства.

"Я не знаю, що це за повідомлення. Я таких не писала нікому… Не знаю, кому це було вигідно, але я такого нікому не писала", - запевнила артистка.

 

Що відомо про "злиті" фото з Камалією

Один з Telegram-каналів оприлюднив декілька світлин. На них 46-річна жінка зображена у синцях, крові та з гематомою на обличчі.

Фани стали писати, що Камалія могла стати жертвою домашнього насилля, але вирішила про це не говорити.

Камалія з синцями (фото: Telegram-канал Джокер)

До слова, її манікюр був такий самий, як на останніх публікаціях в мережі, тому вони почали думати, що інцидент міг трапитися зовсім нещодавно. 

Сама ж Камалія вирішила згодом вийти на зв'язок та прокоментувати ці резонансі фото. У прямому ефірі в TikTok вона відповіла, що з нею все гаразд і нічого не трапилося.

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