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Камалія повідомила про смерть близької для неї людини

Камалія (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)
Автор: Катерина Собкова

У родині відомої української співачки Камалії сталося горе - не стало її дядька та хрещеного батька Володимира Прядко.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на нову публікацію артистки в Instagram.

"22 вересня пішов із життя мій рідний дядько та хрещений тато, Володимир Прядко. На цьому відео ми з ним співаємо дуетом на березі Блакитних озер Чернігова, де ми завжди всією родиною збиралися на рибалку. Ці спогади назавжди залишаться у моєму серці", - написала співачка.

На початку вересня артистка писала в соцмережі, що дядько перебуває у тяжкому стані, оскільки у нього виявили онкологічне захворювання та кілька супутніх, проте родина до останнього сподівалася на диво.

Також Камалія зазначила, що за три роки це вже третя смерть у її родині: померли троє братів її матері.

"За три роки наша родина втратила трьох рідних дядьків, трьох братів моєї мами Інни Петрівни: Василя, Олександра та сьогодні Володимира, мого хрещеного. З п'яти братів залишилися лише Юрій та Микола, який живе у Харкові", - поділилася співачка.

 

До речі, нещодавно Камалія розповіла про те, що і сама пережила онкологію. Чотири роки тому у неї діагностували пухлину у грудях, і це була перша стадія раку. На щастя, страшну хворобу вчасно помітили, і артистка розпочала лікування: це була хіміотерапія у таблетках, операція та опромінення.

А на початку нульових співачка навіть пережила клінічну смерть через каміння у нирках.

Камалія (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

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