Камалія повідомила про смерть близької людини

У родині відомої української співачки Камалії сталося горе - помер її дядько Микола Прядко, який проживав у Харкові. Чоловікові було 65 років.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на публікацію артистки в Instagram.

"Мій дорогий дядько Микола Прядко пішов із життя. Йому було всього 65 років - вік, коли мудрість дозріла, а сил ще повно. Для нашої родини це невимовний біль і непоправна втрата", - зазначила співачка у своєму блозі.

Вона розповіла про те, що її дядько був військовим, а також мав багато талантів.

"Він із відзнакою закінчив Полтавське вище військове зенітно-ракетне училище, вигравав математичні олімпіади, займався легкою атлетикою, співав у шкільному ансамблі. Його життєвий шлях проходив через службу в Німеччині, Середній Азії та викладацьку діяльність у військових академіях. Він дослужився до звання полковника і заслужив повагу колег і студентів", - підкреслила співачка.

Після початку повномасштабного вторгнення її дядько допомагав ЗСУ.

"Доброта і щирість дядька були безмежні. Під час війни він допомагав захисникам, передавав урожай для ЗСУ, який сам вирощував", - зазначила Камалія.

Про причини смерті вона не розповіла.

Зазначимо, що це вже не перша смерть близького родича співачки за останні роки.

У вересні 2024 року помер від онкологічного захворювання її дядько Володимир Прядко, який був її хрещеним. Сім'я до останнього сподівалася на диво.

Тоді співачка розповідала, що за три роки померло троє братів її мами Інни Петрівни: Василь, Олександр і Володимир.

"Із п'яти братів залишилися тільки Юрій і Микола, який живе в Харкові", - поділилася тоді співачка.