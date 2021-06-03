Девушка, которая с голыми руками бросилась на медведя, впервые рассказала о последствиях "битвы" (видео)

Так, Гейли стала звездой соцсетей, поскольку видео с ней за считанные дни набрало более 9 миллионов лайков. Впоследствии девушку пригласили на телевидение, где она рассказала подробности инцидента.

Как девушка решилась на поступок?

Пользователей соцсетей поразил тот момент, что девушка пошла на медведя голыми руками, не взяв даже палку. По словам Гейли, у нее не было времени подумать о последствиях, поэтому она быстро пошла прямо на дикое животное.

Как видно из видео, медведица успела несколько раз ударить собачек по мордам, вероятно, именно это стало "триггером" для Гейли.

"Честно говоря, я увидела, что это медведь, но в своей голове не зафиксировала, что медведь может быть опасным животным, которое может нанести мне вред или убить. Я увидела, как она забирает мою собаку, и я должна была сделать все, чтобы ее спасти", - рассказала Гейли.

Родители девушки были поблизости во время инцидента, однако не видели его собственными глазами. Они отдыхали в саду, и вдруг услышали бешеный лай песиков и крик дочери.

Мать девушки Читлалли рассказывает, что каждый раз, когда смотрит видео, у нее ком в горле.

"Я вижу, насколько близка она была к смертельной опасности, и мне так страшно", - рассказывает женщина.

К счастью, Гейли отделалась легкой травмой - у нее вывих пальца и царапины на коленях.

Фото: у Гейли вывих пальца (скриншот с видео)

Девушка набросилась на медведя, чтобы спасти собак (скриншот с видео)