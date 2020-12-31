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На какую помощь от государства можно рассчитывать при COVID-19: Ляшко дал ответ

Киев, Четверг 31 декабря 2020 19:33
На какую помощь от государства можно рассчитывать при COVID-19: Ляшко дал ответ
Виктор Ляшко (фото: РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

При заболевании коронавирусной болезнью в Украине для граждан предусмотрен определенный "пакет" госпомощи с компенсацией затрат на лечение, но только в определенном случае.

Об этом рассказал заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью "Фактам".

Он уточнил, что компенсаторные механизмы по покрытию расходов на препараты и процедуры заболевшему не предусматриваются, если лечение проходит амбулаторно под наблюдением врача. При этом пациенту с COVID-19 оплачивают больничный.

"Но если есть показания для госпитализации, то по программе медицинских гарантий должны быть полностью покрыты расходы на лечение пациента, который находится в стационаре и в реанимации", - отметил Ляшко.

Также заместитель министра рассказал о случаях, когда больница "попала в перечень "ковидных"" и туда госпитализируют пациентов, однако медучреждение не заключило контракт.

"И потом появляются реплики в социальных сетях, что там заставляли покупать определенные лекарства, хотя Минздрав говорит, что все покрывает из государственного бюджета. Мы на подобные ситуации стараемся реагировать, разбираться и не допускать их в дальнейшем", - заверил Ляшко.

Ранее сообщалось, что Виктор Ляшко развенчал популярные мифы о коронавирусе и объяснил, что действительно защищает от COVID-19 и как не навредить.

Также мы писали о том, что недавно врач назвала процедуру, которая нужна после перенесенного коронавируса.

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Новости Украины Жизнь КомпенсацияВиктор ЛяшкоКоронавирус

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