На какую помощь от государства можно рассчитывать при COVID-19: Ляшко дал ответ

Виктор Ляшко (фото: РБК-Украина)

При заболевании коронавирусной болезнью в Украине для граждан предусмотрен определенный "пакет" госпомощи с компенсацией затрат на лечение, но только в определенном случае.

Об этом рассказал заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью "Фактам".

Он уточнил, что компенсаторные механизмы по покрытию расходов на препараты и процедуры заболевшему не предусматриваются, если лечение проходит амбулаторно под наблюдением врача. При этом пациенту с COVID-19 оплачивают больничный.

"Но если есть показания для госпитализации, то по программе медицинских гарантий должны быть полностью покрыты расходы на лечение пациента, который находится в стационаре и в реанимации", - отметил Ляшко.

Также заместитель министра рассказал о случаях, когда больница "попала в перечень "ковидных"" и туда госпитализируют пациентов, однако медучреждение не заключило контракт.

"И потом появляются реплики в социальных сетях, что там заставляли покупать определенные лекарства, хотя Минздрав говорит, что все покрывает из государственного бюджета. Мы на подобные ситуации стараемся реагировать, разбираться и не допускать их в дальнейшем", - заверил Ляшко.

Ранее сообщалось, что Виктор Ляшко развенчал популярные мифы о коронавирусе и объяснил, что действительно защищает от COVID-19 и как не навредить.

Также мы писали о том, что недавно врач назвала процедуру, которая нужна после перенесенного коронавируса.