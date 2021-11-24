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Какую обувь никогда нельзя надевать в самолете: она может оказаться смертельной

Автор: Тетяна Самарук

Во время путешествий авиатранспортом некоторая обувь может быть потенциально опасной для владельца. В частности, бортпроводница заявила, что шлепки могут привести к летальному исходу.

Об этом рассказала бортпроводница Мэри Скьяво, пишет The Sun.

По ее словам, никогда нельзя надевать шлепанцы для перелета. Все потому, потому что любая другая удобная обувь может увеличить шансы выжить в авиакатастрофе.

"Я вижу, как люди садятся в самолет в шлепанцах, и понимаю, если человеку придется встать и бежать, то она упадет и навредит не только себе, но и другим на самолете", – сказала Скьяво.

Также удобная обувь и знание того, где расположены аварийные выходы, повысят шансы на выживания в чрезвычайной ситуации.

Кроме того, бортпроводница призвала одевать удобную обувь и не снимать ее хотя бы до взлета.

В конце она рассказала историю, которая случилась в Хьюстоне в США. В частности, тогда самолет с бейсбольными фанатами врезался в забор во время взлета и загорелся.

Все пассажиры и экипаж из 21 человека выжили. Все из-за того, что были обуты в удобную обувь.

Ранее мы сообщали, как получить больше места для ног в самолете.

Также мы писали о действенных лайфхаках, которые помогут экономить во время путешествия.

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Самолет