Какую обувь никогда нельзя надевать в самолете: она может оказаться смертельной

По ее словам, никогда нельзя надевать шлепанцы для перелета. Все потому, потому что любая другая удобная обувь может увеличить шансы выжить в авиакатастрофе.

"Я вижу, как люди садятся в самолет в шлепанцах, и понимаю, если человеку придется встать и бежать, то она упадет и навредит не только себе, но и другим на самолете", – сказала Скьяво.

Также удобная обувь и знание того, где расположены аварийные выходы, повысят шансы на выживания в чрезвычайной ситуации.

Кроме того, бортпроводница призвала одевать удобную обувь и не снимать ее хотя бы до взлета.

В конце она рассказала историю, которая случилась в Хьюстоне в США. В частности, тогда самолет с бейсбольными фанатами врезался в забор во время взлета и загорелся.

Все пассажиры и экипаж из 21 человека выжили. Все из-за того, что были обуты в удобную обувь.