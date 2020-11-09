Какой витамин защищает от коронавируса: интересные результаты исследований

Согласно результатам недавних исследований, витамин D влияет на заражаемость COVID-19. Исследование, в котором принимало участие 489 человек показало, что те, у кого был дефицит витамина D, с большей вероятностью имели положительный результат на вирус, вызывающий COVID-19, чем люди с нормальным уровнем витамина D. Об этом пишет Mayo Clinic.

В других исследованиях был определен дефицит витамина D у людей с COVID-19, которые страдали от острой дыхательной недостаточности. Эти люди имели значительно более высокий риск смерти. И небольшое рандомизированное исследование показало, что из 50 человек, госпитализированных с COVID-19, которым была дана высокая доза витамина D (кальцифедиола), только один нуждался в лечении в отделении интенсивной терапии. Вместе с тем из 26 человек с COVID-19, которым не давали кальцифедиол, 13 нуждались в лечении в отделении интенсивной терапии.

Дефицит витамина D чаще встречается у пожилых людей, людей с индексом массы тела 30 или выше (ожирение) и людей с высоким кровяным давлением (Гипертония). Эти факторы также повышают риск развития тяжелых симптомов COVID-19.

Необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, какую роль, если таковая имеется, витамин D и дефицит витамина D могут играть в профилактике и лечении COVID-19.

Врачи отмечают, что при наличии дефицита этого витамина, возможно, стоит изменить рацион питания или отправиться в больницу за назначением добавок.

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