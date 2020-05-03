Какой вид спорта наиболее подвержен заражению Covid-19: ответ ученых

Коронавирус 2020 продолжает распространяться и уносить жизни людей. Во избежание лишних неприятностей и для лучшего понимания, ученые пытаются изучить как можно больше о происхождении вируса, его влияние на организм и выявить группы, которые более подвержены риску.

Олимпийский комитет Италии сделал запрос Политехническому университету Турина на проведение исследования, целью которого было определить вид спорта, где участники наиболее подвержены заражению COVID-19.

Согласно данным, которые были основаны на нескольких показателях, таким оказался волейбол. На второе место ученые поставили контактный командный вид спорта регби. Третью строчку занял баскетбол.

В то же время, самая минимальная вероятность заражения коронавирусом может возникнуть при занятиях художественной гимнастикой либо в теннисе.

Напомним, что ученые пытаются выяснить, откуда появился коронавирус. При этом, Китай не хочет, чтобы происхождение Covid-19 было выяснено.

Мы писали, что медсестра поделилась странными симптомами Covid-19. Девушка на своем примере показала, что признаки заболевания у каждого могут проявляться по-разному, поэтому стоит быть осторожнее и прислушиваться к своему организму.

А также о том, что ученые рассказали об ощутимом прорыве в борьбе с коронавирусом. Специалисты создали тест на антитела к Covid-19, показывающий результат в течение 10 минут.