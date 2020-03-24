При какой температуре погибает коронавирус: ученые дали ответ

Коронавирус в Украине зафиксирован у 93 человек. При этом во всем мире зараженных уже 392 тысячи, всего летальных исходов – 16 767. Китайские ученые выяснили, что лучше всего COVID-19 передается при температуре 5-8,7 градусов.

При повышении температуры активность вируса резко падает. А при 38 градусах тепла и влажности 95% коронавирус полностью теряет свою активность.

При температуре 22 градуса и влажности 40-50% COVID-19 сохраняется на поверхностях до 5 дней. Стоит отметить, что это именно те условия, которые обычно наблюдаются в квартирах и домах. Об этом сообщает "КП".

Ученые также подчеркнули, что, то, что коронавирус погибает при высокой температуре вовсе не означает, что от него можно избавится если пойти в баню. Поскольку, какая бы температура не была в парилке в организме человека она постоянно находится на уровне 36,5-37 °С.

Если вы заразились инфекцией, то баня уже ничем не поможет, но если вы здоровы, то таким образом можете повысить свой иммунитет.

По словам экспертов, как и любые другие вирусы, которые вызывают ОРВИ, COVID-19 погибает в организме при температуре выше 37 градусов. Если температура держится в переделах 38-38,5 градусов, то ее сбивать не надо. Поскольку именно так организм борется с вирусом.

Чтобы обезопасить свое жилище от инфекции ученые рекомендуют периодически протирать поверхности антисептиками, которые содержат спирт, и чаще проветривать помещение.

Напомним, что ученый рассказал, что 98% инфицированных коронавирусом выздоровеют.