Какой режим стирки убивает коронавирус: ученые дали ответ

Коронавирус COVID-19 гибнет при температуре +56 градусов по Цельсию и боится дезинфицирующих средств, но способен от нескольких часов до нескольких дней жить на разных поверхностях. Как правильно постирать вещи в стиральной машинке, чтобы избавиться от вируса SARS-Cov-2 - в материале Styler.

Коронавирус погибает при дезинфекции растворами хлора или спирта, но некоторые ткани могут пострадать при такой обработке. Поэтому вещи можно правильно постирать.

Специалисты считают, что режим стирки длительностью в полчаса при температуре 60°C может полностью обезопасить вашу одежду, кухонные и постельные принадлежности и прочие изделия из ткани.

При этом кроме температуры и времени стирки необходимо обязательно добавлять стиральный порошок. Поскольку содержащие в нем поверхностно-активные вещества сделают одежду еще безопасней.

Но такую высокую температуру могут выдержать только натуральные ткани - льняные, хлопковые.

А вот более "нежные" ткани можно постирать в деликатном режиме, а затем обработать паром.

Кроме того, можно оставить потенциально опасную одежду в закрытом пакете на 2-3 недели. Вирус без контакта с человеком должен погибнуть.

Отметим, что после того, как с карантинного корабля Diamond Princess вывезли всех пациентов, на 17-й день SARS-CoV-2 обнаружили на поверхностях в каютах.