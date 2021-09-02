С какой прививкой от коронавируса украинцев сразу пустят за границу: в Минздраве дали ответ

С которыми прививки пускают заграницу

Так, люди, которые имеют две прививки AstraZeneca, могут путешествовать в разные страны без ПЦР-тестов, анализов на антиген или самоизоляции.

В министерстве рассказали, что по данным онлайн-издания о визовых требованиях разных стран VisaGuide. World, AstraZeneca европейского и корейского производства признана в более чем 140 странах мира. AstraZeneca / Covishield индийского производства — в 60 странах.

Кроме того, прививки Pfizer признают более 120 стран, Moderna — более 80. Прививки вакциной CoronaVac / Sinovac принимают почти в 50 странах.

Однако, предостерегли, что каждое государство индивидуально устанавливает требования к пересечению своих границ в зависимости от эпидемиологической ситуации как внутри самой страны, так и в стране, из которой едет путешественник. Данные требования могут меняться.

Проверить актуальные правила въезда каждой конкретной страны можно на специальном сайте Министерства иностранных дел.

С какими прививками можно ехать заграницу (фото: facebook.com/moz.ukr)

Как записаться на вакцинацию

Есть 4 способа, которые помогут записаться на вакцинацию против COVID-19:

Через портал или мобильное приложение действие;

Через Национальный контакт-центр Минздрава;

Через семейного врача;

Запись через портал действие

Необходимо зайти на портал Действие с помощью КЭП (электронного ключа, например налоговой) или BankID или загрузите мобильное приложение действие 2.0 за ссылкой и авторизуйтесь в нем. В приложении можно авторизоваться через Приват 24, Monobank, или BankID НБУ.

Перейдите в раздел "Запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19";

Укажите сферу деятельности;

Выберите место, в котором вы хотите вакцинироваться;

Если вы записываетесь через приложение, проверьте свой номер телефона;

Ожидайте уведомления о приглашении на вакцинацию.

Запись через контакт-центр Минздрава

Необходимо позвонить на номер 0 800 60 20 19. При звонке необходимо предоставить оператору свои данные - регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов (идентификационный код) или серию и номер паспорта. Затем выберите место, в котором вы хотите вакцинироваться. Через некоторое время вам придет приглашение на вакцинацию.

Как записаться через семейного врача

Позвоните своему семейному врачу или семейный врач может и сам предложить пациенту, чтобы записать его на прививку.

Семейные врачи будут осуществлять запись на вакцинацию, внося соответствующие данные в медицинские информационные системы.