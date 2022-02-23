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Эксперт рассказал, какой кофе нельзя запаривать кипятком

Автор: Татьяна Самарук

Кофе - самый популярный напиток, с которого большинство людей начинают свой день. Каждый выбирает свой способ приготовления кофе, сорт кофейных зерен и степень их прожарки.

Какой кофе нельзя запаривать кипятком, пишет liga.net.

В частности, зная некоторые нюансы, даже в домашних условиях можно приготовить вкусный напиток.

Вкус кофе отличается от страны, где были собраны кофейные зерна. Кофе из Кении, Колумбии, Эфиопии будет с кислинкой. Более сбалансированный кофе из Коста-Рики и Никарагуа, в нем будет низкая кислотность.

А вот горчинка в кофе - это неплохо, но кофе не должен быть слишком горьким, ведь это говорит о его низком качестве.

Также под разный тип заваривания нужно выбирать конкретный кофе. Поэтому, если кофе обжарен под эспрессо и имеет слабую или среднюю прожарку, тогда его можно заливать кипятком прямо в чашке. Но для кофеварки такой кофе не подойдет.

Какой кофе нельзя запаривать кипятком (freepik)

Кроме того, если вы засыпаете кофейные зерна в кофеварку, то нужно выбирать более высокую степень прожарки.

Отмечается, если вы любите долго сидеть и пить кофе, то это будет запаренная. А если утром спешите на работу, тогда быстро нажимаете кнопку на кофемашине и залпом выпиваете свое эспрессо.

Эксперты добавляют, что кофе - это прежде всего ритуал, и у каждого он свой.

Ранее мы сообщали, что эксперт развенчала популярный миф о кофе.

Также мы писали, что ученые назвали признаки того, что вам следует немедленно прекратить пить кофе.

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