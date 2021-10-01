Какое хроническое заболевание может возникать у тех, кто переболел COVID-19

Какие заболевания могут возникнуть

Специалисты говорят, что COVID-19 может инфицировать клетки поджелудочной железы, которые продуцируют инсулин и изменять их функцию. Диабет может развиваться либо во время заражения коронавирусом, либо вскоре после выздоровления.

Может ли после коронавируса появиться диабет

Согласно одной из теорий, вирус заражает клетки поджелудочной железы через тот же рецептор ACE2, который находится на поверхности клеток легких, и препятствует их способности вырабатывать инсулин – гормон, который помогает организму регулировать уровень глюкозы в крови.

Кроме того, чрезмерно большая реакция антител на вирус может повреждать клетки поджелудочной железы. Также воспаление в других местах организма может делать ткани менее чувствительными к инсулину, говорится в статье.

В частности, профессор Шуибінг Чен из Weill Cornell Medicine в Нью-Йорке провел исследование, в котором проверил различные клетки и органеллы, выращенные в лаборатории. Также попытался определить, какие из них могут быть инфицированы COVID-19.

Что показало исследование

Эксперимент показал, что могут быть инфицированы органеллы:

легких;

толстой кишки;

сердца;

печени;

поджелудочной железы;

также клетки мозга, продуцирующие дофамин.

Исследователь говорит, что бета-клетки в поджелудочной железе, которые продуцируют инсулин, также восприимчивы к вирусу. Важно, что после заражения эти клетки вырабатывали меньше инсулина, а также гормонов, которые обычно вырабатываются различными клетками поджелудочной железы.

Такое явление специалисты увидели у некоторых людей с диабетом второго типа. Однако, пока неясно, сохраняются ли изменения, вызванные инфицированием COVID-19, надолго.

"Однако мы знаем, что часть пациентов, у которых был очень нестабильный уровень глюкозы в крови, когда они находились в отделении интенсивной терапии, и вылечившихся от COVID-19, также обновили и контроль глюкозы. Это позволяет предположить, что не у всех пациентов заболевание сохранится навсегда", – добавил профессор.