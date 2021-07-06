Какими будут цены на арбузы в этом сезоне: эксперт шокировал прогнозом

Цена на арбузы в этом сезоне в Украине будет "кусачей". Любимая всеми бахчевая культура не будет дешевой.
Об этом "Укринформу" сообщил директор частного предприятия "Александр А. Синенко" Александр Синенко.
Дело в том, что в Украине была холодная вечна, а потом дождливый июнь. Эти погодные факторы не способствуют хорошему урожаю арбузов.
"Я знаю, что цена на арбузы будет высокая. Дожди, плюс холодная весна. Для арбуза нужна хорошая температура", - рассказал Синенко.
Также пока не ясно, когда в Киев отправится традиционная баржа с херсонскими арбузами.
Арбуз полезен тем, что нормализует пищеварение, снижает калорийность рациона, выводит токсины и шлаки, уменьшает риск заболевания диабетом и сердечными болезнями, улучшает обмен веществ и состояние кожи, благотворно воздействует на печень и почки, нормализует давление, обладает мочегонным действием.
Как мы ранее сообщали, украинские фермеры вынуждены уничтожать урожай мелитопольской черешни. Они объясняют это тем, что якобы на ягоды нет спроса и она никому не нужна.