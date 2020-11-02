По каким профессиям в Украине коронавирус ударил сильнее всего

Из-за коронавируса в Украине с 12 марта и до текущего момента введен карантин. Несмотря на снятие некоторых ограничений, некоторые отрасли не смогли вернуть докризисный уровень дохода. Более того, для некоторых видов бизнеса коронавирус стал "смертельным приговором". Какие отрасли пострадали от коронавируса в Украине больше остальных – сообщает "Экономическая правда".

Как сообщается, сильнее карантин ударил по кинотеатрам, турагентствах и отелях.

Так, в марте-сентябре 2020 кинотеатры сократили налоговые отчисления в более чем два раза – с 104 700 000 грн до 47 600 000 гривен. Меньше всего налоговых платежей кинотеатры сделали в июне.

Туристические агентства и операторы тоже пострадали от введения карантина: в марте-сентябре 2020 отчисления от этого бизнеса упали на 49% по сравнению с прошлым годом. В абсолютных числах падения налоговых поступлений составило всего 210 600 000 гривен.

Сократились доходы и в гостиничной сфере. За шесть карантинных месяцев украинские гостиницы и заведения, которые предоставляют услуги по размещению уплатили налогов более чем на пол миллиарда грн меньше, чем в марте-сентябре 2019 года.

Соответственно, в этих сферах многие украинцы потеряли работу. Многим с начала карантина пришлось уйти в неоплачиваемый отпуск.

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