UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

От каких заболеваний бесплатно вакцинируют в Украине: перечень

Автор: Тетяна Самарук

Бесплатно в Украине можно вакцинироваться от 10 заболеваний: туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, гепатита B, гемофильной инфекции, краснухи, эпидемического паротита. Медики говорят, что эти прививки являются обязательными.

Об этом сообщили на странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

Кроме того, в 2022 году к этому списку может добавиться прививка против пневмококковой инфекции. Также Украина закупает вакцины от бешенства, которую делают после укуса животного с подозрением на бешенство или же подтвержденным бешенством.

Как можно бесплатно вакцинироваться?

Украинцы, которые заключили декларацию с семейным врачом или педиатром, имеет право на бесплатную прививку. В то же время перечень вакцин, которые оплачивает государство, может отличаться для взрослых и детей.

Медики говорят, что каждый ребенок может бесплатно получить указанных выше 10 обязательных прививок. Но взрослые бесплатно получают только прививки от дифтерии и столбняка.

Также ревакцинацию нужно проводить каждые десять лет. Прививки делают в частных или коммунальных учреждениях, подписавших договор с НСЗУ.

В амбулатории или поликлинике можно ввести вакцину, которую человек приобрел за свой счет. О том, как правильно привести препарат в медицинское учреждение стоит спросить у врача.

В Минздраве рекомендуют прививаться за свой счет от: ветряной оспы, ротавируса, гриппа, менингококка, гепатита а, пневмококка и папилломавирусной инфекции.

Как вакцинироваться от коронавируса?

Сейчас в Украине можно бесплатно вакцинироваться от коронавируса. Записаться на прививку можно через приложение, или портал Дія сервис Helsi или же контакт-центр Минздрава.

Ранее мы сообщали, что в Украине заработали более 130 центров вакцинации.

Также за минувшие сутки в Украине было вакцинировано рекордное количество людей, прививки против COVID-19 получили более 96 тысяч граждан.

Читайте РБК-Украина в Google News
медицинаВакцинаВакцинацияВакцина от коронавируса