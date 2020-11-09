В каких случая больной коронавирусом считается выздоровевшим: новые стандарты

Тяжесть перенесения коронавируса, возраст больного и наличие хронических заболеваний могут существенно повлиять на длительность лечения COVID-19. Однако у всех этих случаев есть кое что общее. В Минздраве снова изменили критерии, по которым определяется, что человек выздоровел и больше не заразен. Из процедуры контроля лечения убрали ИФА и ПЦР-тестирование. Но работает это только при некоторых условиях. В каких случаях переболевший коронавирусом не считается заразным и что думает инфекционист о новых критериях – рассказывает издание "Апостроф".

Новые стандарты для определения здоровых переболевших коронавирусом ввели в конце октября. Сообщается, что теперь амбулаторное лечение завершается при наличии одного из трех критериев:

Отсутствие клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение трех дней, начиная с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования. При этом не нужно проводить дополнительно ИФА или ПЦР-тестирование.

Отсутствие клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение трех дней, начиная с 10 дня с даты забора материала при положительном ПЦР-исследовании. Также не нужно повторно проводить исследования.

Отсутствие клинических проявлений острого респираторного заболевания при условии получения одного отрицательного результата методом ПЦР.

Инфекционисты сообщают, что достаточно часто спустя 14 дней после заражения ПЦР-тесты показывают положительный результат на коронавирус. Врач Сергей Крамарев объясняет это тем, что ПЦР-тест фиксирует не живой вирус: к 8-10 дню после болезни вируса в организме уже практически нет.

"Вот те положительные ПЦР-тесты, могут находить вирус и через три недели, и даже через месяц. Это объясняется тем, что в слизистых оболочках остаются клетки, в которых был вирус. Эти клетки постепенно отмирают, вируса уже нет, но осколки это вируса в этих отмирающих клетках еще остаются. Фактически ПЦР фиксирует не живой вирус", – объясняет он, добавив, что, исходя из мировых исследований, больной коронавирусом уже на 10 день считается незаразным, даже если получается положительный тест.

Как писало РБК-Украина, в стране за минувшие сутки выявили 8687 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской и Запорожской областях.

В Украине больничные койки для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 70% уже в восьми областях. В среднем по стране заполненные 62,4% таких коек.