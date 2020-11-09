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В каких случая больной коронавирусом считается выздоровевшим: новые стандарты

Автор: Анна Киселева

В Минздраве изменили критерии, по которым определяются выздоровевшие украинцы

Тяжесть перенесения коронавируса, возраст больного и наличие хронических заболеваний могут существенно повлиять на длительность лечения COVID-19. Однако у всех этих случаев есть кое что общее. В Минздраве снова изменили критерии, по которым определяется, что человек выздоровел и больше не заразен. Из процедуры контроля лечения убрали ИФА и ПЦР-тестирование. Но работает это только при некоторых условиях. В каких случаях переболевший коронавирусом не считается заразным и что думает инфекционист о новых критериях – рассказывает издание "Апостроф".

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Новые стандарты для определения здоровых переболевших коронавирусом ввели в конце октября. Сообщается, что теперь амбулаторное лечение завершается при наличии одного из трех критериев:

  • Отсутствие клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение трех дней, начиная с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования. При этом не нужно проводить дополнительно ИФА или ПЦР-тестирование.
  • Отсутствие клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение трех дней, начиная с 10 дня с даты забора материала при положительном ПЦР-исследовании. Также не нужно повторно проводить исследования.
  • Отсутствие клинических проявлений острого респираторного заболевания при условии получения одного отрицательного результата методом ПЦР.

Инфекционисты сообщают, что достаточно часто спустя 14 дней после заражения ПЦР-тесты показывают положительный результат на коронавирус. Врач Сергей Крамарев объясняет это тем, что ПЦР-тест фиксирует не живой вирус: к 8-10 дню после болезни вируса в организме уже практически нет.

"Вот те положительные ПЦР-тесты, могут находить вирус и через три недели, и даже через месяц. Это объясняется тем, что в слизистых оболочках остаются клетки, в которых был вирус. Эти клетки постепенно отмирают, вируса уже нет, но осколки это вируса в этих отмирающих клетках еще остаются. Фактически ПЦР фиксирует не живой вирус", – объясняет он, добавив, что, исходя из мировых исследований, больной коронавирусом уже на 10 день считается незаразным, даже если получается положительный тест.

Как писало РБК-Украина, в стране за минувшие сутки выявили 8687 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской и Запорожской областях.

В Украине больничные койки для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 70% уже в восьми областях. В среднем по стране заполненные 62,4% таких коек.

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