При каких болях в животе нужно обращаться к врачам: опасные симптомы

Твердый или вздутый желудок, что является распространенной проблемой, часто связанный с проблемами с пищеварением и возникающий из-за избыточного газа в кишечнике, иногда может вызывать больше беспокойства, отмечает доктор Дэниел Гордон, врач общей практики в Лондоне.

Он советует обращаться к медикам, если проблема продолжается дольше нескольких дней.

"Это может указывать на скопление жидкости, которое может происходить при некоторых видах рака. Так что врач назначит тесты, чтобы исключить это", - объясняет доктор.

При внезапных сильных и резких болях в животе также следует обратиться за неотложной медицинской помощью, поскольку без лечения она может быстро ухудшиться, предупредил Гордон.

"Мучительная боль может указывать на серьезную проблему с одним из органов брюшной полости, вызванную такими состояниями, как аппендицит, камни в желчном пузыре или кровоточащая язва желудка", - рассказал врач.

Также он обращает внимание, что к боли в животе во время беременности или боли в сочетании с другими симптомами, такими как кровотечение, следует относиться серьезно, поскольку "это может указывать на внематочную беременность, выкидыш или разрыв плаценты". Так, нужно проконсультироваться с акушерами и сделать необходимые анализы.

Если боль в животе отдает в пах, то это может указывать на инфекцию в мочевыводящих путях, почечные камни.

"Одной из наиболее распространенных причин является инфекция мочевыводящих путей, которая обычно вызывает дополнительные симптомы, такие как чувство жжения при мочеиспускании или потребность в более частом мочеиспускании. Если боль сильная и вызывает спазмы, это может быть связано с камнями в почках", - рассказал Гордон.

Боль при прикосновении к животу или надавливании на него может быть симптомом перитонита, очень опасного осложнения.

"Перитонит вызывается бактериями, попавшими на слизистую оболочку вашего живота, как правило, из отверстия в органе, таком как лопнувший аппендикс или разрыв толстой кишки. Если не лечить быстро, перитонит может быстро прогрессировать, поэтому необходимо срочно обратиться за неотложной помощью", - предупреждает он.

Если стул стал черного цвета и сопровождается очень неприятным запахом, это может указывать на кровотечение в верхней части желудочно-кишечного тракта из-за кровоточащей язвы желудка, говорит доктор.

Боль в животе, сопровождающаяся затруднением глотания, чаще всего может возникать из-за проблем в пищеводе или желудке. При этом Гордон обращает внимание, что "одним из наиболее важных диагнозов, который следует исключить в этом случае - является закупорка, вызванная раком, поэтому жизненно важно обратиться за медицинской помощью".