UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Какие яйца нельзя покупать в магазине: могут быть смертельно опасны

Какие яйца не стоит покупать в магазине (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Яйца являются универсальным продуктом, без которого не обходится ни один украинец. Но очень часто в торговых точках можно встретить некачественный товар.

Как отличить хорошие яйца от плохих - читайте ниже в материале Styler.

Как выбрать свежие и хорошие яйца

Запомните основное правило - срок годности столовых яиц зависит от того, в каких условиях они хранятся.

Если держать их при температуре не выше +2 градуса, то употреблять можно на протяжении 90 дней.

При температуре хранения до + 20 градусов столовые яйца будут качественными примерно 25 дней. При выборе яиц в магазине ориентируетесь на дату сортировки. Чем она ближе к сегодняшней дате, тем выше вероятность купить более свежие!

Кстати, чем курица старше, тем крупнее яйца она несет. Однако мелкие яйца, полезнее отборных. В яйцах первой категории оказалось оптимальное соотношение омега-6 и омега-3 жирных кислот.

Как проверить свежесть яиц

Для этого поместите дома яйца в глубокую емкость с холодной водой. Если они остались лежать на дне в горизонтальном положении, значит они очень свежие.

По поводу магазина - яйца, слегка приподнятые тупым углом кверху – уже не первой свежести.

Дело еще в том, что если яйцо сохраняется острым концом вверх, это неправильно и даже опасно. В яйце, в тупом конце, есть воздушная подушка, которая защищает желток от попадания в него различных бактерий, в том числе сальмонеллы. И эта воздушная прослойка должна располагаться вверху, а не внизу.

Кстати, никогда не храните орехи в этом месте, они так долго не будут свежими.

Также читайте, какая хитрость поможет вам хранить ягоды до двух недель свежими.

Читайте РБК-Украина в Google News
яйца