Какие вакцины могут долгие годы защищать от коронавируса: ученые сделали неожиданное заявление

Какие вакцины годами защищают от коронавируса?

Как рассказали ученые из Университета Вашингтона в Сент-Луисе, что большинство пациентов, получивших мРНК-вакцину, ими являются Pfizer, Moderna, в дальнейшем не будут нуждаться в ревакцинации. Однако, если у нынешнего коронавируса не будут появляться значительные мутации.

Кроме того, для тех кто переболел на коронавирус, а после привился, может не понадобится несколько доз даже в случае значительной мутации вируса.

Как это объясняют ученые

Ученые пояснили, что после заражения или вакцинации в лимфатических узлах особая структура - так называемый герминативный центр, где расположены B-лимфоциты, которые играют значительную роль в обеспечении иммунитета. Чем шире их диапазон и чем дольше эти клетки должны быть вовлечены, тем больше вероятность того, что они смогут помешать новым мутациям вируса.

Ученые выяснили, что через 15 недель после первой дозы вакцины Pfizer / BioNTech герминативный центр все еще находился на достаточной активной стадии у всех 14 участников исследования. А количество клеток иммунологической памяти, которые определяют коронавирус, не уменьшилось.

Как отмечают специалисты, обычно герминативные центры "находятся на пике" через одну - две недели после иммунизации, а затем ослабевают.