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"Какие твари выросли": в Киеве подростки ради видео издевались над лежащей бабушкой

Автор: Светлана Мащенко

В Киеве группа подростков поиздевалась над лежащей беспомощной женщиной пожилого возраста. Они направляли на нее оружие, угрожали кулаками, при этом хихикая и снимая, как им казалось, забавный ролик.

Таким контентом поделился один из столичных Telegram-канал.

Один из участников этого "шоу" решил похвастаться издевательствами над старым больным человеком в Instagram-сториз, но обрел всеукраинскую известность.

На кадрах засветилось двое молодых парней. Они направляли на женщину пистолет, угрожали кулаками, смеялись.

Бабушка, судя по всему, болеет деменцией или другой возрастной болезнью, и не понимает, что происходит. В какой-то момент женщина даже улыбнулась.

Автор видео поспешил закрыть свой аккаунт. Но, по информации СМИ, в комментариях до этого заявил, что пистолет ненастоящий, а "бабушку волнует только, что покушать".

Юноша в соцсетях называет себя "любящим мужем и отцом".

Скрин: Аккаунт нашего "героя"

Видео можно посмотреть по ссылке. Осторожно, 18+

В комментариях пользователи называют парней самыми последними словами. Вот как реагируют люди на происходящее:

  • Это не твари, это выбраковка...
  • Уроди, пи**ити їх треба
  • Какие твари выросли.

Ранее мы писали, что в Днепре подростки жестоко избили "копа" в супермаркете и украли его iPhone.

Также сообщалось, что в Запорожье "копам" пришлось отбивать медиков от толпы, которая хотела забрать покойника.

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