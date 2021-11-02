"Какие твари выросли": в Киеве подростки ради видео издевались над лежащей бабушкой

Один из участников этого "шоу" решил похвастаться издевательствами над старым больным человеком в Instagram-сториз, но обрел всеукраинскую известность.

На кадрах засветилось двое молодых парней. Они направляли на женщину пистолет, угрожали кулаками, смеялись.

Бабушка, судя по всему, болеет деменцией или другой возрастной болезнью, и не понимает, что происходит. В какой-то момент женщина даже улыбнулась.

Автор видео поспешил закрыть свой аккаунт. Но, по информации СМИ, в комментариях до этого заявил, что пистолет ненастоящий, а "бабушку волнует только, что покушать".

Юноша в соцсетях называет себя "любящим мужем и отцом".

Скрин: Аккаунт нашего "героя"

Видео можно посмотреть по ссылке. Осторожно, 18+

В комментариях пользователи называют парней самыми последними словами. Вот как реагируют люди на происходящее: