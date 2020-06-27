Какие симптомы расскажут о болезни сердца: важные сигналы

Болезни сердца и сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смертности во всем мире. Медики отмечают, что такие проблемы и недуги не всегда сопровождаются острой болью. Часто "первые звоночки" не так легко распознать, чтобы вовремя обратиться за помощью к специалистам.

Врачи призывают обратить особое внимание людям в возрасте 60+, страдающим от лишнего веса, гипертонии, диабета и повышенного холестерина. Об этом передают "Вести".

Какие симптомы могут сигнализировать о сердечных заболеваниях

Нерегулярное или учащенное сердцебиение

Если сердце начинает колотиться без причин или вы чувствуете, как оно пропускает удары - это явный сигнал о проблеме. В таких случаях важно не затягивать и обратиться к медикам.

Продолжительный кашель

Кашель, который не проходит даже через 2-3 недели после выздоровления, может свидетельствовать об аллергии, бронхите или о сердечной недостаточности. В последнем случае кашель возникает по причине того, что легким сложно вывести влагу. Часто он сопровождается белой или розоватой слизью. Если вы заметили что-то подобное, спешите к кардиологу.

Дискомфорт в груди

Такой симптом нездоровья сердца врачи называют самым распространенным. Проявляться дискомфорт может по-разному: чувство легкой боли, давление, пощипывание, жжение. Желательно сделать электрокардиограмму и УЗИ сердца и проверить, есть ли риски развивающегося сердечного приступа или заболевания сосудов.

Боль в нижней челюсти или зубах

Такая боль возникает в случае, когда мозг не может точно определить что конкретно болит: зубы или сердце. Зачастую зубная боль обусловлена безобидными проблемами - кариес, или вас продуло, или вы потянули челюсть. Но если ни одной из таких причин нет, а зубы постоянно ноют - обратитесь к кардиологу.

Одышка без причины

Одышка является главным признаком нехватки кислорода в крови. Обычно она появляется при физических нагрузках, но иногда может быть причиной лишнего веса, стресса, сидячего образа жизни, пребывания в душной комнате... а может и проблемой с кровообращением. Распознать причину недуга также поможет кардиолог.

Хроническая усталость

Нездоровое сердце плохо перекачивает кровь, потому все органы и ткани страдают от дефицита кислорода и питательных веществ. Ради выживания организм уменьшает кровоснабжение менее важных частей тела (в первую очередь - конечностей), чтобы направить кровь к более важным - мозгу, сердцу, легким. Если вы чувствуете усталость все сильнее и дольше, то обязательно проконсультируйтесь с кардиологом, чтобы не "проморгать" начало серьезного заболевания.

Нет аппетита, тошнота, болит желудок

У расстройств желудочно-кишечного тракта есть много причин, не имеющих к сердцу никакого отношения. Но иногда сбои в пищеварении связаны с недостатком кровоснабжения, то есть с проблемами сердца.

Отекают ноги

Проблемы с кровообращением нарушают лимфоток - выведение жидкостей из тканей, и в первую очередь это проявляется на ногах.

Громкий храп

Громогласный храп может "рассказать" о проявлении апноэ - непродолжительной остановке дыхания во сне. Такой эффект очень плохо сказывается на сердечно-сосудистой системе. Апноэ увеличивает риск развития гипертонии (повышенного давления) и приводит к гипоксии сердца. В такой ситуации сердечно-сосудистая система может дать сбой буквально в любой момент.

Боль отдает в левую руку

Если левая рука болит без видимых причин, это повод серьезно насторожиться. Дело в том, что нервы, которые идут от сердца и левой руки, посылают сигналы в одну и ту же область мозга, а он не всегда правильно понимает, что именно болит: рука или сердце. Такой симптом врачи называют классическим признаком инфаркта. Даже если ощущение кратковременно - все равно обратитесь к врачу.

Короткие головокружения и потеря ориентации

Если голова начинает кружиться часто и без видимых причин, не стоит отмахиваться от недомогания и посоветуйтесь с медиками. Так, помутнения и слабость могут говорить о том, что сердце не справляется с объемом работы и плохо перекачивает кровь к мозгу, а это может быть симптомом приближающегося инсульта.

Как сообщалось, ранее специалисты объяснили, как распознать первые признаки инфаркта у женщин, и призвали не игнорировать ряд характерных сигналов.

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