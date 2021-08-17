Какие симптомы после прививки от COVID-19 являются нормой: врач-иммунолог дал ответ

После прививки от коронавируса у человека могут появиться неприятные симптомы, как тошнота, лихорадка, головная боль. Такие симптомы являются нормальной реакцией организма на вакцинацию.

Об этом заявил врач-иммунолог Федор Лапий, сообщает Минздрав на своей странице в Facebook .

Данные реакции, если появятся, то должны пройти через несколько дней. В противном случае необходимо обратиться за консультацией к своему семейному врачу.

"На вакцинацию от коронавируса возникают определенные реакции. Как правило, они являются легкими и проявляются некоторыми симптомами", - отметил специалист.

Напомним, в Минздраве рассказали, когда в Украине могут ввести ограничения для невакцинированных граждан. Это может произойти, когда в стране будет привито 50% населения.

При этом в первую очередь стимулировать делать прививки будут работников критической инфраструктуры.

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