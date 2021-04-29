Какие продукты в пасхальной корзине самые опасные: будьте осторожны!

По словам врачей, холестерин в продуктах не так страшен, как насыщенные жиры в говядине, свинине, молочных продуктах и яйцах. С холестерином в небольшом количестве организм человека вполне в состоянии справиться, а вот его уровень значительно повышают насыщенные жиры, которые содержатся в традиционных пасхальных продуктах.

"Насыщенные жиры в большей степени ответственны за повышение уровня холестерина в крови, чем потребляемый с пищей холестерин", - отметил Стивен Деврис из Института Геплса.

Самое большое количество насыщенных жиров содержится в пальмовом масле, говядине, свинине и молочных продуктах. Они также есть и в яйцах, которые традиционно появляются на пасхальном столе.

В Ассоциации предупредили, что есть данные исследований, которые позволяют предположить, что потребление красного мяса повышает риск развития колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты.

Во многих странах мира врачи рекомендуют ограничить в рационе мясную продукцию из красного мяса, так как с ним связан риск смертности в следствие болезней сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других болезней.

В красные виды мяса входят все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, в том числе говядина, телятина, свинина, ягнятина, баранина, конина и козлятина.