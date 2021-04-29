Какие продукты в пасхальной корзине самые опасные: будьте осторожны!

На Пасху в корзинки украинцев попадают традиционные паски, яйца, колбаса и молочные продукты. Но так ли безопасна еда, которую принято освящать в церквях?
На этот вопрос ответили медики из Американской ассоциации сердца и рассказали, какие продукты из пасхальной корзины могут быть опасными. Об этом пишет Niknews.
По словам врачей, холестерин в продуктах не так страшен, как насыщенные жиры в говядине, свинине, молочных продуктах и яйцах. С холестерином в небольшом количестве организм человека вполне в состоянии справиться, а вот его уровень значительно повышают насыщенные жиры, которые содержатся в традиционных пасхальных продуктах.
"Насыщенные жиры в большей степени ответственны за повышение уровня холестерина в крови, чем потребляемый с пищей холестерин", - отметил Стивен Деврис из Института Геплса.
Самое большое количество насыщенных жиров содержится в пальмовом масле, говядине, свинине и молочных продуктах. Они также есть и в яйцах, которые традиционно появляются на пасхальном столе.
В Ассоциации предупредили, что есть данные исследований, которые позволяют предположить, что потребление красного мяса повышает риск развития колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты.
Во многих странах мира врачи рекомендуют ограничить в рационе мясную продукцию из красного мяса, так как с ним связан риск смертности в следствие болезней сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других болезней.
В красные виды мяса входят все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, в том числе говядина, телятина, свинина, ягнятина, баранина, конина и козлятина.
Напомним, ранее мы писали о том, что священник объяснил, можно ли печь паски в Страстную пятницу и что нести в церковь.
А также рассказывали о том, как быстро можно проверить яйца на пригодность в пищу.