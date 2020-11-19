Какие продукты категорически нельзя есть на голодный желудок

Все знают, что пустой желудок – самый уязвимый. К примеру, свежевыжатый цитрусовый сок при регулярном употреблении натощак, может привести к развитию гастрита и даже язвы. Однако одними цитрусовыми список не ограничивается. Для каждого продукта должно быть свое время приема. Какие продукты питания могут нанести вред вашему организму при приеме не голодный желудок – читайте ниже.

Бананы. Несмотря на то, что бананы несут огромную пользу для организма, натощак их лучше не кушать. Связано это с тем, что магний, содержащийся в этих фруктах в большом количестве, увеличивает нагрузку на сердце. Цитрусовые. Главный вред употребления цитрусовых на завтрак – повышение уровня кислотности желудка, что приводит к изжоге. В случае регулярного употребления апельсинов и лимонов на голодный желудок, возможно появление аллергии, гастрита и даже язвы желудка. Выпечка на дрожжах. Дрожжи, которые входят в состав хлебобулочных изделий, могут стать причиной газообразования в кишечнике. Сладости. Поджелудочная железа не в состоянии выработать необходимое количество инсулина при переизбытке сахара, что может привести к нарушению кислотно-щелочного баланса. Помидоры. Дубильная кислота, содержащаяся в помидорах, при контакте с большим количеством желудочного сока может привести к образованию язвы. Огурцы. С утра, когда достаточное количество желудочного сока ещё не выработалось, организм долго расщепляет входящие в состав огурцов кислоты. Из-за этого может возникать изжога и дискомфорт в желудке. Специи. Острые специи раздражают слизистую и провоцируют чрезмерную выработку желудочного сока, способствуя развитию болезней желудочно-кишечного тракта. Газированные напитки. Газированные напитки также вызывают раздражение слизистой оболочки и ухудшают местное кровообращение, из-за чего пища тяжелее переваривается.

И тогда появляется вопрос, что же все-таки можно кушать натощак. Врачи рекомендуют начинать утро и овсянки, которая обволакивает слизистую желудка, защищая его от раздражителей. Вторым номинантом на роль лучшего завтрака является гречневая каша, которая стимулирует работу пищеварительной системы и обогащает организм железом, белком и витаминами. После них можно употреблять практически любые продукты без особого вреда для организма.

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