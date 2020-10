Коронавирус вызывает патологии сердца: выявляют у 62% госпитализированных

Коронавирус может вызывать не только патологии сердца – он также влияет и на остальные внутренние органы человека. Если раньше врачи говорили, что последствия коронавируса многим придется ощущать последующие 2-3 года после перенесения болезни, то сейчас они говорят о патологиях, с которыми человеку, возможно, придется жить всю оставшуюся жизнь. Новое исследование показывает, что инфекция вызывает повреждения сердца, пишет Journal of the American College of Cardiology.

Миокард (сердечная мышца) может повреждаться в результате воспаления или нарушения кровоснабжения. Биомаркеры повреждения миокарда – повышение уровня белка тропонина в крови. Это состояние встречается при инфаркте или миокардите. Часто такие диагнозы медикам приходится ставить, когда биомаркеры сопровождаются сопутствующей симптоматикой. Если симптомов нет, речь идет просто о повреждениях.

Какие патологии сердца вызывает COVID-19

Ученые провели УЗИ сердца более 305 участникам исследования. Все они были госпитализированы с коронавирусом и у 190 из них наблюдался высокий уровень тропонина, что говорило о повреждении сердечной мышцы. Согласно исследованию, около 62% госпитализированных с COVID-19 имели повреждения сердца.

Исследователи выявили следующие тревожные симптомы у этих пациентов:

нарушение работы правого желудочка (может быть связано с дыхательной недостаточностью и эмболией легочной артерии) – у 26,3%;

локальные нарушения движений стенки левого желудочка (признак инфаркта) – у 23,7%;

диффузная дисфункция левого желудочка (признак сердечной недостаточности и миокардита) – у 18,4%;

жидкость в полости перикарда, наружной оболочке сердца (может затруднять сокращение сердца) – у 7,2%.

Около 18,6% умерших от коронавируса имели повреждения миокарда. При этом без проблем с сердцем умирало 5,2% больных.

