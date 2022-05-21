Какие ограничения COVID-19 отменили во время войны: врачи дали точный ответ

Какие правила и нормы действуют

В инфографике Минздрава объяснили особенности действия карантина на время военного положения.

Как изменились карантинные нормы:

отменены уровни эпидбезопасности в областях;

масочный режим имеет исключительно рекомендательный характер;

отменена необходимость иметь COVID-сертификат для посещения заведений;

приостановлено отстранение работников, которых отстранили от работы из-за отсутствия прививки от COVID-19;

для поездки между регионами Украины не нужны COVID-документы.

Как действуют карантин и противоэпидемические нормы во время войны (t.me/mozofficial)

Также В Минздраве просят не создавать дополнительную нагрузку для врачей, которые часто перегружены из-за военных действий.

"Как и до 24 февраля, так и сейчас призываем не создавать дополнительную нагрузку на врачей, которые уже третий год работают на фронте: сначала излечивая больных COVID-19, а сейчас - спасая раненых в результате боевых действий", - говорится в сообщении.

Кроме того, медики призывают не забывать носить защитные маски и избегать скопления людей.

Как лечить коронавирус во время войны

Война в Украине отстранила COVID-19 на второй план. Однако, он до сих пор не исчез. Украинцы продолжают болеть и нуждаются в лечении. Поэтому стоит знать, как действовать в такой ситуации в военное положение: