Какие ограничения COVID-19 отменили во время войны: врачи дали точный ответ

В Министерстве здравоохранения подробно рассказали, какие особенности карантина действуют на время военного положения.
В ведомстве рассказали, что полномасштабная война повлияла на противоэпидемические мероприятия, сообщает Минздрав.
В инфографике Минздрава объяснили особенности действия карантина на время военного положения.
Как изменились карантинные нормы:
Также В Минздраве просят не создавать дополнительную нагрузку для врачей, которые часто перегружены из-за военных действий.
"Как и до 24 февраля, так и сейчас призываем не создавать дополнительную нагрузку на врачей, которые уже третий год работают на фронте: сначала излечивая больных COVID-19, а сейчас - спасая раненых в результате боевых действий", - говорится в сообщении.
Кроме того, медики призывают не забывать носить защитные маски и избегать скопления людей.
Война в Украине отстранила COVID-19 на второй план. Однако, он до сих пор не исчез. Украинцы продолжают болеть и нуждаются в лечении. Поэтому стоит знать, как действовать в такой ситуации в военное положение:
Ранее мы сообщали, что в Минздраве объяснили, когда стоит делать тест на коронавирус.
Также мы писали, что в "Дие" появилось новшество по COVID-сертификату.
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