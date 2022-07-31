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Какие напитки улучшают память и снижают риск развития болезни Альцгеймера: пейте их ежедневно

Фото: Какие три напитка улучшают память и снижают риск тяжелых заболеваний (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Обычные напитки, которые употребляет человек почти ежедневно, могут стать профилактикой против болезни Альцгеймера, Паркинсона и проблем с памятью.

Об этом для издания Eatthis рассказали авторы учебника по спортивному питанию.

По словам эксперта Эмми Хадсон, утренняя чашка кофе может стать отличным дополнением к ежедневному рациону полезных напитков. Она поможет улучшить здоровье мозга, память и станет отличной профилактикой для многих заболеваний.

"В кофе содержатся мощные антиоксиданты, в том числе коричная кислота и полифенолы, которые снижают возможность повреждать клетки", - утверждают эксперты.

Исследования показывают, что регулярное употребление кофе связано со снижением риска развития неврологических заболеваний, таких как болезнь Паркинсона и Альцгеймера.

Кроме кофе стоит употреблять ежедневно еще один напиток - зеленый чай. Он также улучшает память и когнитивные способности. А еще снижает симптомы тревоги и защищает от сердечно-сосудистых заболеваний.

"Зеленый чай богат на полифенолы и антиоксиданты, которые могут защитить мозг от умственного упадка и снизить риск развития болезней Альцгеймера и Паркинсона", - отмечают специалисты.

Зеленый чай также помогает снизить вес - благодаря катехинам, которые ускоряют метаболизм и обладают противораковыми свойствами. А в течение дня чашка зеленого чая поможет поднять настроение и вернуть работоспособность.

Большое количество антиоксидантов содержится в гранатовом соке. В напитке, в котором нет сахара, консервантов и наполнителей содержится в четыре раза больше антиоксидантов, чем в зеленом чае.

Во многих странах очень популярен свежевыжатый гранатовый сок - его делают прямо у вас на глаза. Стакан такого сока 2-3 раза в неделю избавит от когнитивных проблем надолго.

Кстати, ранее мы писали о том, какой напиток входит в рацион долгожителей.

А еще рассказывали о том, что медики опровергли миф, что нужно пить не менее 8 стаканов воды в день.

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напитоккофезеленый чай