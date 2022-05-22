Какие медуслуги в Украине предоставляются младенцам бесплатно: перечень и разъяснение

В Украине по программе медицинских гарантий родители могут получить ряд необходимых медуслуг для детей бесплатно, в том числе такие дорогостоящие, как неонатальная помощь.
Об этом говорится в разъяснениях Национальной службы здравоохранения Украины на странице в Facebook.
Отмечается, что при рождении ребенка для матери и малыша доступны все необходимые медицинские услуги, среди которых лабораторные и инструментальные исследования.
Для младенца доступны скрининг врожденных пороков сердца, проверка слуха, прививки в соответствии с календарем, забор крови для неонатального скрининга, а при необходимости - первичная реанимация и стабилизация состояния, а также профилактические меры, если ребенок рожден от ВИЧ-положительной женщины.
"Если ребенок родился преждевременно или со сложной патологией, он получит медицинскую помощь в рамках пакета "Медицинская помощь новорожденным в сложных неонатальных случаях"",- говорится в сообщении.
Медпомощь новорожденным в сложных неонатальных случаях включает такие услуги:
Также покрывается перевозку новорожденного выездной неонатальной бригадой неотложки в больницу, предоставляющую услуги новорожденным в сложных неонатальных случаях.
Программа медицинских гарантий оплачивает больницам реабилитацию преждевременно рожденных или больных детей не только в роддоме, но и позже - до 3 лет жизни ребенка.
Вот перечень бесплатных услуг "Медицинская реабилитация младенцев, родившихся преждевременно и/или больными в течение первых трех лет жизни":
Все эти услуги бесплатны в любых медицинских учреждениях на территории страны, которые заключили соответствующие договоры с НСЗУ.
"То есть молодые родители, которые переехали в другой регион, могут без проблем получить услугу в медицинском учреждении по новому месту пребывания. Ни регистрация, ни предыдущее место жительства при этом не имеют никакого значения", - отмечается в публикации.
Найти медучреждение, где получить бесплатную помощь, можно позвонив в контакт-центр НСЗУ по телефону 16-77. Пока информация о перечне заведений на официальном сайте закрыта из соображений безопасности.
В Службе также напомнили, что благодаря сформированному в электронной системе здравоохранения медицинскому заключению о рождении родители младенца могут получить услуги от государства при рождении ребенка без посещения государственных учреждений на портале "Дія". Это:
"Чтобы получить услугу, нужно, чтобы родители имели гражданство Украины и заключать брак в Украине, а ребенок - был рожден в медицинском учреждении, издающем электронные выводы", - объяснили в НСЗУ.
Ранее в Минздраве рассказали, какие бесплатные медицинские услуги могут получить украинцы.
А также мы писали, в каких странах Евросоюзе украинцы могут получить бесплатно медицинскую помощь.