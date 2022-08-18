Какие медицинские услуги бесплатно могут получать пациенты с онкологией: список

Лечение онкологических заболеваний в Украине часто сопровождается химиотерапией. Эту процедуру могут проводить амбулаторно, когда пациент приходит в медицинское учреждение, или же в стационаре. Это зависит от рекомендаций врача и пожеланий самого пациента.

Также пациентам с онкологическими заболеваниями предоставляют бесплатные медицинские услуги. Какие именно - рассказали в НСЗУ.

Полный перечень всех услуг для пациентов с онкологией, которые должны предоставлять бесплатно - на сайте НСЗУ (пункт 27).

В национальной службе здоровья Украине напомнили, что большинство обследований и медицинских процедур предоставляются пациентам с онкологией бесплатно.

Кстати, ранее мы писали о том, к каким врачам можно обратиться за консультацией без направления и бесплатно.

А еще рассказывали о том, что нужно делать, если медицинскую помощь отказываются предоставить бесплатно и требуют деньги.