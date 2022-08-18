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Какие медицинские услуги бесплатно могут получать пациенты с онкологией: список

Фото: Какие медицинские услуги бесплатно предоставляют пациентам с раком (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Лечение онкологических заболеваний в Украине часто сопровождается химиотерапией. Эту процедуру могут проводить амбулаторно, когда пациент приходит в медицинское учреждение, или же в стационаре. Это зависит от рекомендаций врача и пожеланий самого пациента.

Также пациентам с онкологическими заболеваниями предоставляют бесплатные медицинские услуги. Какие именно - рассказали в НСЗУ.

В национальной службе здоровья Украине напомнили, что большинство обследований и медицинских процедур предоставляются пациентам с онкологией бесплатно.

Что входит в этот список

  • Консультация, амбулаторная и стационарная помощь пациентам с клинически и морфологически подтвержденным диагнозом злокачественного новообразования
  • Лабораторные исследования: анализы крови, спинномозговой жидкости, исследования на онкологические маркеры, патоморфологические, бактериологические и так далее.
  • Проведение цитологического исследования материала, полученного во время оппортунистического скрининга и у пациентов с подозрением на рецидив.
  • Инструментальные обследования: КТ и МРТ (в том числе и с контрастом), эндоскопические исследования, УЗИ, сцинтиграфия.
  • Круглосуточное наблюдение
  • Обеспечение лекарствами из Национального перечня и закупленными за счет других программ.
  • Кислородная поддержка, интенсивная терапия
  • Своевременное обезболивание
  • Консультация врачей других направлений
  • Оценка психоэмоционального состояния пациента и оказание психологической помощи
  • Реабилитация

Полный перечень всех услуг для пациентов с онкологией, которые должны предоставлять бесплатно - на сайте НСЗУ (пункт 27).

Кстати, ранее мы писали о том, к каким врачам можно обратиться за консультацией без направления и бесплатно.

А еще рассказывали о том, что нужно делать, если медицинскую помощь отказываются предоставить бесплатно и требуют деньги.

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НСЗУ