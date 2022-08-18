Какие медицинские услуги бесплатно могут получать пациенты с онкологией: список
Лечение онкологических заболеваний в Украине часто сопровождается химиотерапией. Эту процедуру могут проводить амбулаторно, когда пациент приходит в медицинское учреждение, или же в стационаре. Это зависит от рекомендаций врача и пожеланий самого пациента.
Также пациентам с онкологическими заболеваниями предоставляют бесплатные медицинские услуги. Какие именно - рассказали в НСЗУ.
В национальной службе здоровья Украине напомнили, что большинство обследований и медицинских процедур предоставляются пациентам с онкологией бесплатно.
Что входит в этот список
- Консультация, амбулаторная и стационарная помощь пациентам с клинически и морфологически подтвержденным диагнозом злокачественного новообразования
- Лабораторные исследования: анализы крови, спинномозговой жидкости, исследования на онкологические маркеры, патоморфологические, бактериологические и так далее.
- Проведение цитологического исследования материала, полученного во время оппортунистического скрининга и у пациентов с подозрением на рецидив.
- Инструментальные обследования: КТ и МРТ (в том числе и с контрастом), эндоскопические исследования, УЗИ, сцинтиграфия.
- Круглосуточное наблюдение
- Обеспечение лекарствами из Национального перечня и закупленными за счет других программ.
- Кислородная поддержка, интенсивная терапия
- Своевременное обезболивание
- Консультация врачей других направлений
- Оценка психоэмоционального состояния пациента и оказание психологической помощи
- Реабилитация
Полный перечень всех услуг для пациентов с онкологией, которые должны предоставлять бесплатно - на сайте НСЗУ (пункт 27).
Кстати, ранее мы писали о том, к каким врачам можно обратиться за консультацией без направления и бесплатно.
А еще рассказывали о том, что нужно делать, если медицинскую помощь отказываются предоставить бесплатно и требуют деньги.