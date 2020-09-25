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Какие маски лучше всего защитят от коронавируса: хлопок или шелк?

Автор: Людмила Жукова

Ученые провели тесты и рассказали, какие маски лучше всего защитят от коронавируса

Какие защитные маски лучше всего защищают от коронавируса в период пандемии - вопрос, который сейчас интересует каждого. Американские ученые протестировали маски из разных материалов и рассказали о своем исследовании. Так, специалисты из Калифорнийского университета в Риверсайде испытывали маски из шелка, хлопка и полиэфирных волокон. Об этом сообщает издание Plos One.

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Результаты исследования оказались удивительными. Как оказалось, шелковая ткань лучше всего стала барьером между инфекцией и человеком, благодаря тому, что не впитывает влагу. Хлопковые и вискозные маски - наоборот, очень быстро впитывают в волокна жидкости.

"Слои шелка задерживают влагу и препятствуют вдыханию вирусов, а также не накапливают на своей поверхности воду, в отличие от хлопка и вискозы", - рассказал автор исследования, доцент Калифорнийского университета Патрик Герра.

Специалисты сообщили, что хлопок вбирает влагу, как губка, и перестает выполнять защитные функции через 30−40 минут после начала использования. Шелковая ткань остается защитой на всем протяжении ее применения.

Кстати, в исследовании выяснилось, что содержащаяся в шелке медь является хорошим дезинфицирующим агентом.

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