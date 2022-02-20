Названы лекарства, которые категорически запрещено пить вместе с алкоголем

Отметим, что сочетание алкоголя с лекарствами вызовет мгновенное опьянение, тошноту и другие симптомы. И лекарства, и алкоголь обезвреживают одинаковые ферменты. Из-за возросшей нагрузки они не успевают справиться с задачей обезвреживания алкоголя, из-за чего опьянение наступает быстро и длится долго.

Отметим, что изониазид – препарат для лечения туберкулеза является слишком токсичным для печени. Поэтому его сочетание с алкоголем - разрушительное.

Какие лекарства нельзя сочетать с алкоголем

Интерфероны — Интерферон, Альфаферон. Если вы совместите эти лекарства с алкоголем, то можете почувствовать острые приступы агрессии, депрессию и суицидальные наклонности. Специалисты говорят, что эта комбинация также разрушительно влияет на желудочно-кишечный тракт и способна спровоцировать желудочное кровотечение и острую печеночную недостаточность.

Какие антибиотики нельзя сочетать с алкоголем (freepik)

Жаропонижающие - Ибупрофен (Нурофен, Долгит, Ибуфен, Адвил и другие). При взаимодействии с алкоголем вызывают вялость, слабость, шум в ушах и нарушение координации. Также у вас нарушится сердечный ритм, обострится гастрит и язвенные патологии.

Антибиотики - Цефадроксил (Биодроксил), Цефаклор (Альфацет). Отметим, что это наиболее опасные препараты при сочетании с этанолом. Сочетание вызовет сильную рвоту, тахикардию и скачки давления. Также возникнет инсульт, инфаркт и нарушится работа сосудов.

Поэтому врачи рекомендуют пациентам, принимающим антибиотики, избегать употребления спиртных напитков во время и после лечения.

Добавим, что кроме антибиотиков, есть еще ряд лекарственных средств, которые взаимодействуют с алкоголем. Их сочетание вызовет существенные побочные эффекты. Поэтому обязательно читайте инструкцию к лекарству и придерживайтесь ее.