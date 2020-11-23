Какие болезни чаще всего убивают украинцев: коронавирус ни при чем

От коронавируса за первые девять месяцев 2020 года (январь - сентябрь) официально умерло 4300 человек, тогда как главными причинами смерти стали болезни сердца, инсульт и рак, убившие более 300 тысяч человек.

Так, в Государственной службе статистики Украины предоставили перечень болезней, которые погубили 426 687 человек за первые три квартала 2020 года.

Чаще всего украинцы умирали от:

ишемической болезни сердца - 199 095 человек;

инсульта - 55 876 человек;

злокачественных новообразований - 57 983 человека;

болезней органов пищеварения - 17 269 человек;

гриппа и пневмонии - 4820 человек;

болезней нервной системы - 3188 человек;

ВИЧ - 2268 человек;

туберкулеза - 2248 человек;

болезней мочеполовой системы - 1957 человек;

сахарного диабета - 1505 человек.

Внешние причины также часто становились причинами смерти, причем самоубийства случались гораздо чаще, чем смерть в ДТП:

самоубийство - 4708 человек;

ДТП - 2753 человека;

случайное утопление - 1259 человек;

случайное отравление токсичными веществами - 1136 человек;

нападение с целью убийства или причинения повреждения - 993 человека;

несчастные случаи, вызванные действием дыма, огня и пламени - 757 человек.

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