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Какие болезни чаще всего убивают украинцев: коронавирус ни при чем

Автор: Светлана Мащенко

Украинцы умирают чаще от болезней сердца, чем от коронавируса

От коронавируса за первые девять месяцев 2020 года (январь - сентябрь) официально умерло 4300 человек, тогда как главными причинами смерти стали болезни сердца, инсульт и рак, убившие более 300 тысяч человек.

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Так, в Государственной службе статистики Украины предоставили перечень болезней, которые погубили 426 687 человек за первые три квартала 2020 года.

Чаще всего украинцы умирали от:

  • ишемической болезни сердца - 199 095 человек;
  • инсульта - 55 876 человек;
  • злокачественных новообразований - 57 983 человека;
  • болезней органов пищеварения - 17 269 человек;
  • гриппа и пневмонии - 4820 человек;
  • болезней нервной системы - 3188 человек;
  • ВИЧ - 2268 человек;
  • туберкулеза - 2248 человек;
  • болезней мочеполовой системы - 1957 человек;
  • сахарного диабета - 1505 человек.

Внешние причины также часто становились причинами смерти, причем самоубийства случались гораздо чаще, чем смерть в ДТП:

  • самоубийство - 4708 человек;
  • ДТП - 2753 человека;
  • случайное утопление - 1259 человек;
  • случайное отравление токсичными веществами - 1136 человек;
  • нападение с целью убийства или причинения повреждения - 993 человека;
  • несчастные случаи, вызванные действием дыма, огня и пламени - 757 человек.

Ранее мы писали, что украинцам дали точные рекомендации, как защитить себя от коронавируса.

Также академик НАНУ рассказал, что даже жесткий карантин не поможет преодолеть коронавирус в Украине.

Кроме того инфекционист Ольга Голубовская рассказала про главные осложнения коронавируса и назвала способы избежать последствий болезни.

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