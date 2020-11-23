Какие болезни чаще всего убивают украинцев: коронавирус ни при чем

Украинцы умирают чаще от болезней сердца, чем от коронавируса
От коронавируса за первые девять месяцев 2020 года (январь - сентябрь) официально умерло 4300 человек, тогда как главными причинами смерти стали болезни сердца, инсульт и рак, убившие более 300 тысяч человек.
Так, в Государственной службе статистики Украины предоставили перечень болезней, которые погубили 426 687 человек за первые три квартала 2020 года.
Чаще всего украинцы умирали от:
Внешние причины также часто становились причинами смерти, причем самоубийства случались гораздо чаще, чем смерть в ДТП:
Ранее мы писали, что украинцам дали точные рекомендации, как защитить себя от коронавируса.
Также академик НАНУ рассказал, что даже жесткий карантин не поможет преодолеть коронавирус в Украине.
Кроме того инфекционист Ольга Голубовская рассказала про главные осложнения коронавируса и назвала способы избежать последствий болезни.