"Как высосать величие из пальца": росСМИ опозорились фейком о медальном зачете Олимпиады

Итоги зимней Олимпиады-2022

Таблица с настоящими данными об итогах Игр представлена на официальном сайте Олимпиады в Пекине.

Лидирующие места распределились так:

Норвегия (16 золотых, 8 серебряных, 13 бронзовых медалей, всего - 37), Германия (12 / 10 / 5 соответственно, всего - 27), Китай (9 / 4 / 2 соответственно, всего - 15), США (8 / 10 / 7 соответственно, всего - 25), Швеция (8 / 5 / 5 соответственно, всего - 18), Нидерланды Австрия Швейцария... команда ОРК, которую росСМИ почему-то в собственном подсчете подняли на самый верх... Франция.

Медальный зачет зимних Олимпийских игр 20222 в Пекине (фото: olympics.com/beijing-2022)

Что придумали росСМИ

Но вот в альтернативном видении представителей российского издания "Евроспорт" финальный медальный зачет - совсем иной. Там не только изменили официальное название команды российских спортсменов, но и неправдиво подняли их на самый верх таблицы.

Такая публикация вышла на Twitter "Евроспорт".

"Россия - первая в медальном зачете! Если учитывать четвертые места и "деревянные" медали, то мы обошли норвежцев!" - говорится в подписи.

Ложная информация об итогах Игр-2022 в Пекине (фото: скрин twitter.com/Eurosport_RU)

Те самые "деревянные медали", которые указываются в фантастическом медальном зачете от представителей росСМИ, это спортсмены, занявшие четвертые места на Играх. По такой неожиданной системе подсчета российским олимпийцам вдруг "удалось" опередить команду из Норвегии.

Напомним также, что РФ из-за систематических нарушений антидопинговых правил была отстранена от участия в Олимпийских играх: ей нельзя на соревнованиях использовать название "Россия" (только аббревиатура сборной ОКР), запрещен показ национальной символики и флага, не может звучать гимн.

Реакция сети

Публикация фейковых итогов зимних Игр-2022 в Пекине вызвала у пользователей социальной сети возмущение, негодование и насмешки. Вот что пишут в комментах под постом: