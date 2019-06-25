Как быстро распознать болезни печени: три важных признака

Болезни печени распознать очень сложно. Проблемы с этим органом могут быть наследственными, вызванными разнообразными токсинами или - результатом тяжелого заболевания. Врачи отмечают, что есть несколько косвенных признаков того, что у вас с печенью не все в порядке.

Повышение температуры

Температура 37,2-37,5 в течение некоторого времени без видимых на то симптомов может свидетельствовать о воспалении в печени. Поэтому, как только температура подскочила без видимых на то оснований - сразу обращайтесь к врачу. Своевременный поход к специалисту поможет предотвратить серьезные заболевания, в том числе появление злокачественных и доброкачественных образований.

Повышение температуры (pixabay.com)

Пожелтение кожи

Желтый цвет кожи и белков глаз говорит об очень серьезных проблемах с печенью. Важно знать, что такой признак проявляется не сразу, а может начаться через несколько дней и даже месяцев после обострения заболевания. Также следует обратить внимание на мочу. Если она приобретает цвет темного пива - это говорит об еще больших проблемах со здоровьем.

Проблемы с желудочно-кишечным трактом

Если вас регулярно беспокоят боли в районе желудка и кишечника, это не значит, что проблемы именно с этими органами. Печень перерабатывает токсины, которые не должны попасть в кровь и другие органы. Впоследствии из-за этого появляются проблемы с соседними органами. Среди симптомов - тошнота, рвота, жидкий стул необычного цвета.

Проблемы с желудочно-кишечным трактом (pixabay.com)

Как проверить

Единственный способ, который подтвердит заболевания печени - УЗИ. Только с помощью этого обследования можно обозначить, есть ли у вас проблемы. Если вы чувствуете общее недомогание и видите минимальное проявление симптомов, нужно обязательно идти к врачу. И только тогда следует начинать лечение с помощью препаратов, назначенных специалистом.

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