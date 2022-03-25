"Как тут не бухать?" Оккупант признался в повальном пьянстве путинских войск

Военный говорит, что еды у них нет, поэтому берут в магазинах, что находят.

"Как бы не мародерство, заходим там, продукты, мука не мука, макароны не макароны... Находим если - бухаем. Я на войне, Костян, как здесь не бухать. Тут нервный срыв будет, если бухать не будешь", - рассказывает оккупант.

По словам военного, даже элитные подразделения попадают под серьезную раздачу, а боев толком нет.

"Какие бои?! Я за месяц ни одного хохла не видел, отвечаю. Просто встаешь и тебя начинают минами закидывать, говном. Просто закидывать, закидывать. Геолокацию меняешь, опять начинают закидывать, закидывать..." - жалуется оккупант.

Когда обстрел, оккупанты прячутся в окопы, а сверху их отслеживают квадрокоптеры и начинают стрелять.