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"Как тут не бухать?" Оккупант признался в повальном пьянстве путинских войск

Фото: Российские военные в Украине (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

В одном из перехваченных разговоров оккупантов со своим товарищем "Костяном" российский солдат признался в пьянстве в рядах "освободителей". Также он заявил, что им и повоевать не дают, так как украинцы сразу же забрасывают их взрывчатками.

Аудио опубликовал советник Министра внутренних дел Антон Геращенко.

Военный говорит, что еды у них нет, поэтому берут в магазинах, что находят.

"Как бы не мародерство, заходим там, продукты, мука не мука, макароны не макароны... Находим если - бухаем. Я на войне, Костян, как здесь не бухать. Тут нервный срыв будет, если бухать не будешь", - рассказывает оккупант.

По словам военного, даже элитные подразделения попадают под серьезную раздачу, а боев толком нет.

"Какие бои?! Я за месяц ни одного хохла не видел, отвечаю. Просто встаешь и тебя начинают минами закидывать, говном. Просто закидывать, закидывать. Геолокацию меняешь, опять начинают закидывать, закидывать..." - жалуется оккупант.

Когда обстрел, оккупанты прячутся в окопы, а сверху их отслеживают квадрокоптеры и начинают стрелять.

Ранее сообщалось, что российский солдат Миша приехал к нашим спецназовцам на танке и сдал его за вознаграждение.

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