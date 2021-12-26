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"Как будто в концлагере": Санта Димопулос разнесла в пух и прах польские авиалинии

Автор: Styler

Санта Димопулос разнесла в пух и прах польские авиалинии LOT. Победительница "Танцев со звездами 2020" отметила, что был задержан рейс и они прилетели в Варшаву на 2 часа позже, чем должны были из-за чего с сыном опоздали на рейс на Киев.

Об этом Димопулос рассказала в своих Instagram-сториз.

Также она пожаловалась на ужасный досмотр.

"Нас так проверяли, что я почувствовала себя как будто я в концлагере. Кричали, не пускали людей, создавались столпотворения и просто творился какой-то невероятный ужас", - заявила Санта.

Скриншот с Instagram

Им пришлось находится в аэропорту 7 часов, в котором нигде не было нормальной еды, кроме как, по ее словам, картошки и не первой свежести сосисок. В бизнес-лаунже был только сухой салат и обветренные сладости. В итоге ее ребенок остался голодный.

Скриншот с Instagram

Отметим, что, судя фото и геотегам, Санта летела домой в Киеве через Польшу из Москвы, где посетила местное кафе.

Скриншот с Instagram

Напомним, Санта Димопулус вернулась на "Танцы со звездами" и устроила страстные танцы с Дмитрием Дикусаром и Ольгой Харлан. В этот вечер трио представило венский вальс под песню The Weeknd "Call Out My Name".

Мы также писали о том, что Санта Димопулос в одном халате из ванной дала важный совет женщинам. Она также отметила, что ей очень нравится взрослеть.

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Санта Димопулосскандал