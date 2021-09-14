В Каховке мать отключилась во время прогулки с младенцем: была мертвецки пьяна

В городском парке города Каховка прохожие заметили молодую маму с коляской, которая едва держалась на ногах. В какой-то момент женщина просто отключилась и на место происшествия вызвали полицию.

Патрульные обнаружили 18-летнюю маму с младенцем на руках в указанном месте, и она действительно была в состоянии сильного алкогольного опьянения. С малышкой все было в порядке, но позаботиться о ней или о самой себе молодая мама была не в состоянии. Как объяснила женщина, ей стало плохо.

Полицейские позвонили родственникам и за младенцем немедленно приехали отец и бабушка. Также на место происшествия вызвали скорую медицинскую помощь, и врачи оказали женщине необходимую помощь.

"Врачи оказали девушке необходимую помощь, после чего она прояснила ситуацию. По ее словам, во время прогулки с двухмесячной дочкой она встретила знакомую, которая угостила ее водкой. После этого молодой матери стало плохо", - сообщили в полиции.

В отношении молодой матери полиция составила протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Также с ней провели профилактическую беседу.