В Каховке в больнице судмедэксперт избил медработницу: "недостаточно уважительно отнеслась к статусу"

По словам врача, судмедэксперт Константин Ухов избил медсестру.

"Только что в больнице произошло ЧП. Константин Ухов, лучший друг Виталия Немерца (городской голова Каховки), член исполкома - избил женщину, медработника. Простую женщину, которая, как ему показалось, недостаточно уважительно относилась к его статусу", - сообщила директор.

Как рассказала Мазур, на место вызвали правоохранителей и избитая работница больницы написала заявление. Также руководительница заведения высказала предположение, что городской голова Каховки попытается "отмазать" товарища.

"Обещаю ни на минуту не отпускать эту ситуацию и сделать все возможное, чтобы Константин Ухов понес заслуженное наказание за избиение женщины. Они уверены, что схватили Бога за бороду", - добавила она.

Константин Ухов избил медсестру (facebook.com/Олена Мазур)

В сети пользователи поражены от прочитанного и пишут, что мужчину должны наказать.