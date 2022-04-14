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Кадыровцы устроили "смертельную" перестрелку с пустым окном: видео позора

Фото: Рамзан Кадыров (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Тик-ток войска Рамзана Кадырова устроили битву не на жизнь, а на смерть с пустым окном, якобы воюя в Украине.

Видео появилось в Telegram Антона Геращенко.

На кадрах "пехотинцы Путина" стреляют с квартиры на уровне второго-третьего этажа по абсолютно пустой улице - напротив нет ни окон, ни дома, где мог бы сидеть противник.

Один из бойцов решил сначала подставиться под предполагаемый вражеский огонь, разместившись перед открытым окном, а уже потом стал перезаряжать оружие.

В кадре двое вояк стреляют по очереди, подходя к окну. И даже оператору дали пострелять в пустоту.

"Какой Дон-Дон, такие у него и вояки. Им бы только видосиков наснимать о своих "подвигах", и уехать обратно в оркостан - запуганную русню кошмарить", - написал Геращенко.

Ранее мы писали про тик-ток войска Кадырова в Украине. Все проколы и постановки "пехотинцев" Путина.

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Кадыров