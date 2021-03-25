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В Кабмине рассказали об изменениях в плане вакцинации от коронавируса

Автор: Владимир Костырин

В Украине внесут изменения в план прививок от коронавируса, так как в страну сегодня должна прийти партия вакцин китайской компании Sinovac Biotech в количестве 200 тысяч доз из заказанных 1 915 000.

Об этом 25 марта заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телеканала "Украина 24".

Чиновник отметил, что план вакцинации от COVID-19 был представлен Минздравом достаточно давно, и с понедельника были открыты стационарные пункты, где делают прививки.

По его словам, новая вакцина CoronaVac будет распространяться аналогично предыдущей - Covishield.

"Любые другие вакцины, которые будут или в рамках инициативы COVAX, или в рамках двусторонних контактов, будут распространяться в соответствии с планом вакцинации", - добавил Немчинов.

Он также подчеркнул, что в министерстве здравоохранения прорабатывали изменения в плане вакцинации украинцев. Таким образом, к прививкам, в том числе, хотели допустить такие группы риска, которым предполагалась вакцинация на более поздних этапах:

  • патрульные полицейские
  • пограничники, несущие службу в пунктах пропуска
  • школьные учители младших классов.

"Возможно, Минздрав внесет изменения в свой приказ, которым утвержден план вакцинации. И это пока единственное из того, что обсуждалось как возможное изменение. А остальные все планово", - сказал Немчинов.

Ранее сообщалось, что украинцы могут остаться без вакцины от COVID-19 из-за того, что Индия временно приостановила весь экспорт вакцины Oxford-AstraZeneca из-за роста случаев заболевания в стране.

Напомним, недавно глава Минздрава Максим Степанов рассказал, через сколько дней формируется иммунитет после вакцинации.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраинывакцинацияВакцина от коронавируса
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