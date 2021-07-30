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Кабмин заставляет учителей вакцинироваться. Иначе дети в школы не пойдут (постановление)

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Пятница 30 июля 2021 10:52
Кабмин заставляет учителей вакцинироваться. Иначе дети в школы не пойдут (постановление) Фото: Учителей в школах заставят вакцинироваться (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Кабинет министров Украины обновил условия работы школ в нашей стране в период карантина. Из-за проникновения штамма коронавируса "Дельта" в страну, правительство готовится к возможному новому карантину и ограничениям.

Постановление Кабмина опубликовано на сайте правительственного портала.

Что сказано в постановлении

Если какой-либо регион Украины выходит из "зеленой зоны" карантина, то посещение учреждений образования и проведение в них различных массовых мероприятий при участии учащихся запретят если у более, чем 20 процентов персонала учреждения не будет документов, подтверждающих полную вакцинацию. То есть 80% учителей должны пройти полный курс вакцинации от коронавируса. В противном случае - школа в карантин работать не будет.

Также в постановлении сказано, что украинцы, возвращающиеся домой из других стран обязательно должны сделать тест на коронавирус по возвращению.

Напомним, что ограничения "желтой" зоны адаптивного карантина действуют и в "оранжевой" и "красной" зонах.

Кабмин заставляет учителей вакцинироваться. Иначе дети в школы не пойдут (постановление)

Постановление Кабмина (Скриншот)

Как будут учиться дети в школах с 1 сентября

Школьники в Украине 1 сентября сядут за парты в стандартном формате, то есть в очном. Дистанционного обучения пока не предвидится.

Как мы писали ранее, в Министерстве образования и науки Украины к новому учебному году разработали традиционные рекомендации для учителей об организации воспитательного процесса в школе.

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