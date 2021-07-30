Кабмин заставляет учителей вакцинироваться. Иначе дети в школы не пойдут (постановление)

Кабинет министров Украины обновил условия работы школ в нашей стране в период карантина. Из-за проникновения штамма коронавируса "Дельта" в страну, правительство готовится к возможному новому карантину и ограничениям.

Что сказано в постановлении

Если какой-либо регион Украины выходит из "зеленой зоны" карантина, то посещение учреждений образования и проведение в них различных массовых мероприятий при участии учащихся запретят если у более, чем 20 процентов персонала учреждения не будет документов, подтверждающих полную вакцинацию. То есть 80% учителей должны пройти полный курс вакцинации от коронавируса. В противном случае - школа в карантин работать не будет.

Также в постановлении сказано, что украинцы, возвращающиеся домой из других стран обязательно должны сделать тест на коронавирус по возвращению.

Напомним, что ограничения "желтой" зоны адаптивного карантина действуют и в "оранжевой" и "красной" зонах.

Постановление Кабмина (Скриншот)

Как будут учиться дети в школах с 1 сентября

Школьники в Украине 1 сентября сядут за парты в стандартном формате, то есть в очном. Дистанционного обучения пока не предвидится.